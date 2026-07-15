Представлен комплекс «Паутина» для защиты нефтехранилищ и электроподстанций от дронов массой до 200 кг

Компания «РТ — проектные технологии», входящая в Ростех, представила комплекс «Паутина» для защиты объектов инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов. Презентация разработки состоялась в рамках региональной миссии госкорпорации в Тверской области.

Система представляет собой набор модульных металлических конструкций, которые формируют вокруг защищаемого объекта прочную сетчатую оболочку. В базовой конфигурации комплекс способен выдержать прямое попадание беспилотника массой до 200 кг, движущегося со скоростью до 250 км/ч.

«Паутина» может применяться для объектов различного масштаба, включая сооружения высотой более 25 м и территории любой площади. В настоящее время система проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов топливно-энергетического комплекса.

Изображение Grok

Конструкция состоит из несущих колонн, силовой сети и опор. Все элементы соединяются с помощью болтовых креплений, поэтому при монтаже не требуется сварка. По данным разработчика, это позволяет устанавливать систему даже в ограниченных пространствах и на объектах с повышенными требованиями пожарной безопасности.