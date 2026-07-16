«Те, кто осуждает ИИ, сами извергают зло». На ЦОД, чипы и энергию для ИИ потребуется $5 трлн ежегодно, заявил глава SoftBank

Опасения по поводу того, что искусственный интеллект окажется пузырём абсурдны, о чем заявил генеральный директор SoftBank Group Масаёси Сон, назвав подобные сомнения устаревшими и сродни сомнениям в целесообразности использования автомобилей и самолетов.

«Спрашивать, является ли ИИ пузырем, — глупо, — сказал Сон руководителям на ежегодном мероприятии компании в Токио. — ИИ полностью изменит нашу жизнь, и сделает это таким образом, что будет приносить прибыль».

«Те, кто отказывается развиваться, закрывают свой мир. Те, кто осуждает ИИ, сами извергают зло», — добавил Сон.

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В последнее время финансовые рынки охвачены волной опасений, что стремительный рост цен на акции таких компаний, как Nvidia, и масштабные инвестиции в центры обработки данных могут не принести прибыли, соответствующей надеждам на огромную прибыль от искусственного интеллекта.

Сон основал SoftBank более сорока лет назад и является пионером в сфере технологических инвестиций в Японии. Он был одним из первых сторонников искусственного интеллекта и инвестировал десятки миллиардов долларов в компании, работающие в этой области.

Сон заявил, что, по его оценкам, ежегодно и по всему миру потребуется около 5 триллионов долларов инвестиций для расширения центров обработки данных, увеличения производства компьютерных чипов, а также предоставления энергетических систем и другой инфраструктуры для искусственного интеллекта.

«К 2040 году примерно 20% мирового ВВП будет заменено отраслями, связанными с искусственным интеллектом, миром сверхинтеллекта», — сказал он.

Технологический гигант инвестировал 34,6 миллиарда долларов в OpenAI . В прошлом году он продал свою долю в производителе компьютерных чипов Nvidia, чтобы высвободить средства для дальнейших инвестиций в искусственный интеллект и центры обработки данных.