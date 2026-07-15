В «Яндекс Go» теперь есть быстрая доставка цветов

Пресс-служба компании Яндекс сообщила, что в приложении «Яндекс Go» появилась быстрая доставка цветов. В разделе «Цветы» собраны предложения от более чем трёх тысяч продавцов, которые уже продают букеты на «Яндекс Еде» в 300 городах России.

Изображение: Яндекс

В компании рассказали, что появление раздела «Цветы» в «Яндекс Go» обусловлено востребованностью услуги доставки букетов у пользователей. Помимо цветов, в «Яндекс Go» можно заказать товары из аптек — это ещё один популярный сценарий пользователей «Яндекс Еды».