В «Яндекс Go» теперь есть быстрая доставка цветов
Подключено более 3000 продавцов в 300 городах России
Пресс-служба компании Яндекс сообщила, что в приложении «Яндекс Go» появилась быстрая доставка цветов. В разделе «Цветы» собраны предложения от более чем трёх тысяч продавцов, которые уже продают букеты на «Яндекс Еде» в 300 городах России.
В компании рассказали, что появление раздела «Цветы» в «Яндекс Go» обусловлено востребованностью услуги доставки букетов у пользователей. Помимо цветов, в «Яндекс Go» можно заказать товары из аптек — это ещё один популярный сценарий пользователей «Яндекс Еды».
Чтобы заказать букет, нужно открыть раздел «Цветы» на главном экране «Яндекс Go». Приложение покажет ассортимент магазинов, которые доставляют букеты по выбранному адресу. Среди продавцов есть как крупные сети, так и небольшие магазины. Срок и стоимость доставки зависят от магазина и расстояния, в среднем, это до 1 часа. Если заказ выполняют курьеры Яндекса, доставка будет бесплатной.
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