Маленькая «шайба» с Core Ultra X7 358H, 64 ГБ памяти и Thunderbolt 4 за 2660 долларов. Представлен Lenovo Yoga AI

Lenovo начала продажи новой конфигурации мини-ПК Yoga AI, ориентированной на работу с искусственным интеллектом. Новинка оснащена процессором Intel Core Ultra X7 358H, 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD объемом 1 ТБ. В Китае модель оценили в 17 999 юаней (около 2660 долларов).

По заявлению Lenovo, система способна локально запускать большие языковые модели с числом параметров до 80 млрд. Корпус выполнен в фирменном светло-бежевом цвете линейки Yoga с использованием пескоструйной обработки, анодирования и фрезеровки на станках с ЧПУ.

Фото Lenovo/ithome

Несмотря на высокую производительность, мини-ПК весит всего около 600 г и имеет объем корпуса 0,65 л. На нижней панели расположены 24 светодиода ARGB с поддержкой 16,7 млн цветов. Также предусмотрены массив из двух микрофонов и кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, поддерживающая разблокировку и включение одним касанием.

Фото Lenovo/ithome