В «Облаке Mail» запустили инструмент для очистки памяти смартфона

Он доступен в мобильном приложении при включенной автозагрузке

Сервис «Облако Mail» получил новую возможность для освобождения памяти смартфона. В мобильном приложении появился раздел «Почистить телефон», который позволяет удалить с устройства фотографии и видео, уже загруженные в облачное хранилище.

После синхронизации галереи приложение определяет снимки и ролики, сохраненные в «Облаке Mail», и предлагает удалить их локальные копии. Пользователи также могут увидеть, какой объем памяти занимают такие файлы, и быстро найти наиболее крупные из них.

Инструмент доступен в мобильном приложении при включенной автоматической загрузке файлов. Чтобы воспользоваться им, нужно открыть раздел «Почистить телефон», где отображается потенциальный объем памяти, который можно освободить.