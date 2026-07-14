В «Облаке Mail» запустили инструмент для очистки памяти смартфона
Он доступен в мобильном приложении при включенной автозагрузке
Сервис «Облако Mail» получил новую возможность для освобождения памяти смартфона. В мобильном приложении появился раздел «Почистить телефон», который позволяет удалить с устройства фотографии и видео, уже загруженные в облачное хранилище.
После синхронизации галереи приложение определяет снимки и ролики, сохраненные в «Облаке Mail», и предлагает удалить их локальные копии. Пользователи также могут увидеть, какой объем памяти занимают такие файлы, и быстро найти наиболее крупные из них.
Инструмент доступен в мобильном приложении при включенной автоматической загрузке файлов. Чтобы воспользоваться им, нужно открыть раздел «Почистить телефон», где отображается потенциальный объем памяти, который можно освободить.
Как отметил руководитель продуктового направления «Облако Mail» Виктор Петрищев, современные пользователи все чаще сталкиваются с нехваткой свободного места из-за большого количества фото и видео. Новая возможность позволяет освободить память устройства без удаления важных материалов из облачного хранилища и упростить управление медиатекой.
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