14-летний эксперимент позади, начинается новая глава*: Land Rover и Chery показали новый внедорожник Freelander 8
«Не экран, а стена: новый кроссовер Chery и Land Rover получил 46-дюймовый дисплей, лидар Huawei и чип Snapdragon»
Chery и Land Rover раскрыли интерьер своего первого совместного серийного автомобиля, которым стал большой внедорожник Freelander 8.
Главной особенностью новинки стал гигантский 46,3-дюймовый дисплей с разрешением 8K, который выполняет функции приборной панели и проекционного экрана.
В центре приборной панели также установлен 15,6-дюймовый мультимедийный экран, кроме того, предусмотрены физические кнопки, две площадки беспроводной зарядки, а свободное место для ног переднего пассажира достигает 1,2 м.
Кроссовер получил атмосферную подсветку с 256 цветами, систему ароматизации салона и селектор трансмиссии. Автомобиль построен по шестиместной схеме, его длина достигает 5185 мм при колесной базе 3040 мм.
За электронную начинку отвечает новейший чип Qualcomm Snapdragon 8397, который значительно превосходит Snapdragon 8295 по вычислительной мощности. Также заявлены 896-строчный лидар Huawei, фирменная система помощи водителю Qiankun ADS 5 и аккумуляторы CATL. Продажи Freelander 8 начнутся уже в ближайшее время.
Ранее компания Jaguar Land Rover официально завершила свой 14-летний эксперимент по локализации производства в Китае
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