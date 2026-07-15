14-летний эксперимент позади, начинается новая глава*: Land Rover и Chery показали новый внедорожник Freelander 8

«Не экран, а стена: новый кроссовер Chery и Land Rover получил 46-дюймовый дисплей, лидар Huawei и чип Snapdragon»

Chery и Land Rover раскрыли интерьер своего первого совместного серийного автомобиля, которым стал большой внедорожник Freelander 8.

Главной особенностью новинки стал гигантский 46,3-дюймовый дисплей с разрешением 8K, который выполняет функции приборной панели и проекционного экрана.

Фото Freelander/mydrivers

В центре приборной панели также установлен 15,6-дюймовый мультимедийный экран, кроме того, предусмотрены физические кнопки, две площадки беспроводной зарядки, а свободное место для ног переднего пассажира достигает 1,2 м.

Кроссовер получил атмосферную подсветку с 256 цветами, систему ароматизации салона и селектор трансмиссии. Автомобиль построен по шестиместной схеме, его длина достигает 5185 мм при колесной базе 3040 мм.

Фото Freelander/mydrivers

За электронную начинку отвечает новейший чип Qualcomm Snapdragon 8397, который значительно превосходит Snapdragon 8295 по вычислительной мощности. Также заявлены 896-строчный лидар Huawei, фирменная система помощи водителю Qiankun ADS 5 и аккумуляторы CATL. Продажи Freelander 8 начнутся уже в ближайшее время.