Представлен фонарик Honor Life: светит на 200 метров и стоит всего 11 долларов

Honor представила многофункциональный фонарик Honor Life, который сочетает возможности классического ручного фонаря, кемпинговой лампы и аварийного маяка. Устройство оснащено встроенным аккумулятором емкостью 3000 мА•ч и стоит всего 79 юаней (около 11 долларов) в Китае.

Фонарик выполнен в цилиндрическом корпусе длиной 157 мм и весит около 195 г. Он имеет степень защиты IPX4 и оснащен двумя источниками света. Основной светодиод предназначен для дальнего освещения, а боковая лампа может использоваться в качестве кемпингового или прикроватного светильника. Для каждого источника света предусмотрено по два уровня яркости.

Фото Honor/ithome

Головная часть фонаря поддерживает плавную регулировку фокусировки, позволяя переключаться между узким и широким световым пучком. Максимальная яркость основного источника достигает 300 люмен, а дальность луча при максимальной фокусировке составляет не менее 200 метров.