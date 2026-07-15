Нестандартное «яйцо» для зарядки сразу трёх устройств. Представлен адаптер Torras Big Eye Pro

Компания Torras представила зарядное устройство Big Eye Pro 3-в-1 со встроенным кабелем. В комплект входят зарядный кабель USB-C, порт USB-C мощностью 60 Вт и док-станция для беспроводной зарядки Apple Watch.

Изображение Torras/ithome

Этот продукт отличается округлым нестандартным дизайном со складной вилкой. В верхней части устройства расположена магнитная зона для беспроводной зарядки Apple Watch, украшенная тонким металлическим кольцом. На передней панели находится порт быстрой зарядки USB-C мощностью 60 Вт с оранжевым декоративным кольцом, а сбоку устройства выдвигается встроенный кабель USB-C мощностью 60 Вт.

Устройство поддерживает широкий диапазон напряжений 100-240 В, совместимо с протоколами, такими как PD3.0, PPS, QC3.0 и Huawei SCP, и оснащено системой контроля температур.

Изображение Torras/ithome