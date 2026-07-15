Персональные рекомендации для всех: к зиме откроется первое городское пространство Яндекса

От «Яндекс Музыки» и «Кинопоиска» до «Алисы»

В ноябре в галерее «Чкалов» на площади Курского вокзала откроется «Яндекс 01» — первое городское офлайн-пространство компании. Проект площадью более 10 тыс. кв. метров разместится на трёх этажах и объединит технологии, культурные площадки, образовательные проекты, магазины и зоны отдыха.

Изображение: Яндекс Изображение: Яндекс

Посетителям будут доступны персональные рекомендации, которые помогут подобрать мероприятия и составить маршрут по пространству с учётом их интересов. При этом алгоритмы смогут учитывать предпочтения даже тех, кто ранее не пользовался сервисами Яндекса, анализируя их выбор во время посещения.

В «Яндекс 01» появятся площадки «Яндекс Музыки», «Кинопоиска», «Яндекс Образования», «Яндекс Афиши», магазин «Яндекс Фабрики», шоурум технологий «Алисы», интерактивная зона «Яндекс Go», а также первый магазин книжного сообщества «Смысловая 226» с кофейней и лекторием. Большинство мероприятий будет бесплатным.