Персональные рекомендации для всех: к зиме откроется первое городское пространство Яндекса
От «Яндекс Музыки» и «Кинопоиска» до «Алисы»
В ноябре в галерее «Чкалов» на площади Курского вокзала откроется «Яндекс 01» — первое городское офлайн-пространство компании. Проект площадью более 10 тыс. кв. метров разместится на трёх этажах и объединит технологии, культурные площадки, образовательные проекты, магазины и зоны отдыха.
Посетителям будут доступны персональные рекомендации, которые помогут подобрать мероприятия и составить маршрут по пространству с учётом их интересов. При этом алгоритмы смогут учитывать предпочтения даже тех, кто ранее не пользовался сервисами Яндекса, анализируя их выбор во время посещения.
В «Яндекс 01» появятся площадки «Яндекс Музыки», «Кинопоиска», «Яндекс Образования», «Яндекс Афиши», магазин «Яндекс Фабрики», шоурум технологий «Алисы», интерактивная зона «Яндекс Go», а также первый магазин книжного сообщества «Смысловая 226» с кофейней и лекторием. Большинство мероприятий будет бесплатным.
Концепция пространства предусматривает возможность менять его назначение в течение дня: утром площадки смогут использоваться для лекций, а вечером — для концертов и других событий. Архитектурную идею проекта разработал Алексей Капитанов, дальнейшее проектирование выполнило бюро Vox Architects. Руководителем проекта стала Анастасия Тарасова.
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