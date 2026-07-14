Samsung заняла первое место, Apple установила рекорд, а Xiaomi, Oppo и Vivo резко просели. Ситуацию на рынке смартфонов изучили в Counterpoint Research

Galaxy S26 Ultra обеспечил лидерство Samsung, Apple увеличила долю до исторического максимума, а рост цен на память ударил по китайским брендам

Samsung по итогам второго квартала 2026 года вновь стал крупнейшим производителем смартфонов в мире, заняв 24% рынка, согласно данным Counterpoint Research. Наиболее заметный вклад в успех внесла серия Galaxy S26, особенно модель Galaxy S26 Ultra.

Apple увеличила поставки на 3% в годовом выражении и довела свою долю рынка до рекордных 20%. При этом компания оказалась единственным крупным производителем, который не повышал цены на смартфоны. Главным драйвером продаж стала линейка iPhone 17, однако в Китае поставки снизились, несмотря на скидки перед распродажей 618.

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Xiaomi, Oppo и Vivo столкнулись с двузначным падением поставок. Причиной стал рост стоимости памяти, который снизил спрос на недорогие и среднебюджетные смартфоны. Несмотря на это, Xiaomi сохранила 12% мирового рынка благодаря успешным продажам Redmi Note 15, Redmi K90 и Xiaomi 17.