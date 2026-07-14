США рассматривают запуск ракет с бывших нефтяных платформ в океане

Бюро управления океанской энергетикой США (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) рассматривает возможность использования старых морских нефтегазовых платформ в качестве инфраструктуры для космических запусков. Ведомство опубликовало запрос информации о потенциальном применении федеральных морских территорий для стартов, возвращения и посадки коммерческих ракет.

Инициатива предполагает использование уже существующих объектов на внешнем континентальном шельфе США (Outer Continental Shelf, OCS) — территории федеральной юрисдикции, которая простирается примерно на 200 морских миль от американского побережья и занимает около 3,2 млрд акров. BOEM предлагает изучить, можно ли адаптировать действующие и выведенные из эксплуатации нефтегазовые платформы для космических операций.

По словам исполняющего обязанности директора BOEM Мэтта Джаконы, морские объекты могут помочь расширить возможности американской космической отрасли. Ведомство считает, что такие площадки способны увеличить количество доступных мест для запусков, снизить ограничения существующей инфраструктуры и поддержать развитие коммерческих и оборонных космических программ.

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Необходимость поиска новых стартовых площадок связана с быстрым ростом космической отрасли. Количество аппаратов, которые планируется вывести на орбиту, продолжает увеличиваться, а существующие космодромы сталкиваются с ограничениями по пропускной способности. Отчёт Commercial Space Federation указывает, что текущая инфраструктура запусков может не справиться с растущим спросом.

Использование морских платформ могло бы частично решить проблему нехватки стартовых комплексов, однако предложение вызывает вопросы из-за возможного воздействия на океанические экосистемы. Представители экологических организаций предупреждают о рисках, связанных с падением обломков ракет, возможными авариями и дополнительной нагрузкой на морские территории.

Миёко Сакашита, директор океанской программы Центра биологического разнообразия (Center for Biological Diversity), заявила изданию The Hill, что расширение космической инфраструктуры в океане может создать новые угрозы для прибрежных природных зон и морской фауны. Экологи также выражают опасения, что использование старых платформ для запусков может снизить стимулы для нефтегазовых компаний полностью демонтировать отработавшие сооружения.