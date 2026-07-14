185 Гц, аккумулятор на 9000 мА•ч, самые мощные динамики и 200-мегапиксельная камера: раскрыты характеристики нового флагмана на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Смартфон получит один из самых емких аккумуляторов в классе, экран с рекордной частотой обновления, перископический модуль и защиту IP69

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, в разработке находится новый смартфон с топовыми характеристиками. Устройство оснастят большим плоским экраном с закругленными углами, который будет поддерживать рекордную частоту обновления 185 Гц и высокое разрешение.

Аппарат построят на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Elite Gen 5 и дополнительного фирменного чипа. Основная камера получит 200-мегапиксельный датчик большого формата, а также 50-мегапиксельный перископический модуль с телеобъективом.

Изображение Grok

Еще одной особенностью станет аккумулятор емкостью около 9000 мА•ч с поддержкой 100-ваттной быстрой проводной зарядки и беспроводной зарядки. Также источник обещает самые мощные в своем классе стереодинамики, крупный вибромотор, ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев и защиту корпуса от воды и пыли IP68/IP69.