Стартап Reditus Space завершил сборку возвращаемого космического аппарата ENOS: первый полёт состоится уже в этом году

200-килограммовый аппарат сможет провести на орбите два месяца, вернуть до 60 кг полезной нагрузки и станет испытанием полностью многоразовой концепции

Американский стартап Reditus Space, разрабатывающий возвращаемые и многоразовые космические аппараты, завершил сборку своего первого аппарата ENOS. Запуск запланирован на конец этого года в рамках совместной миссии SpaceX по выводу нескольких полезных нагрузок.

После двух месяцев работы на орбите аппарат должен войти в атмосферу и приводниться у побережья Флориды.

ENOS массой около 200 кг создаётся как платформа для возврата результатов экспериментов и продукции, изготовленной в условиях микрогравитации. В отличие от традиционных схем, где на Землю возвращается лишь небольшая капсула, ENOS представляет собой единую конструкцию: более 80% массы аппарата рассчитано на повторное использование после посадки. При этом он способен доставить обратно до 60 кг полезной нагрузки.

Фото: Reditus Space

Первый полёт станет прежде всего демонстрацией технологий, однако на борту уже размещены коммерческие полезные нагрузки. По словам генерального директора компании Стефа Крама, наибольший интерес к таким аппаратам проявляют фармацевтические компании и разработчики новых полупроводниковых материалов. Кроме того, ENOS может использоваться для испытаний гиперзвуковых технологий во время прохождения плотных слоёв атмосферы при возвращении на Землю.

Одной из самых сложных задач при разработке стала система теплового режима. Аппарат должен эффективно защищать внутренние системы от экстремального нагрева при входе в атмосферу, но при этом в космосе ему необходимо отводить собственное тепло. Для теплозащиты используется разработанный компанией материал RHEA, созданный при поддержке NASA. Часть оборудования, включая солнечные батареи, радиаторы и некоторые датчики, размещена в отдельном внешнем модуле, который отделится перед входом в атмосферу. В дальнейшем разработчики рассчитывают постепенно уменьшить этот модуль, а затем полностью отказаться от него.

Reditus Space разработала ENOS всего за 15 месяцев силами команды из 12 человек. В декабре прошлого года компания привлекла $7,1 млн посевных инвестиций, которые и профинансировали создание первого аппарата. Следующие проекты планируется развивать за счёт новых инвестиций и коммерческой выручки, одновременно расширяя штат.