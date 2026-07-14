Экраны 1,5К, 35-мм камера, большие аккумуляторы и Snapdragon 8 Elite Gen 6. Смартфоны Nubia Z90 Ultra и RedMagic 12 на подходе

По информации известного инсайдера Digital Chat Station, компания Nubia разрабатывает смартфон Z90 Ultra, а также RedMagic 12. Хотя точные даты запуска пока не подтверждены, ожидается, что оба телефона выйдут в конце этого года.

Digital Chat Station добавил, что стратегия ZTE заключается в глубоком сосредоточении на смартфонах с искусственным интеллектом.

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Ожидается, что Z90 Ultra получит новый 1,5K-дисплей и 35-мм основную заднюю камеру. Компания Nubia заслужила прочную репутацию производителя флагманских смартфонов, ориентированных на фотосъемку, и Z80 Ultra уже обладал впечатляющими функциями камеры. Также сообщается о емком аккумуляторе.

Ожидается, что обе линейки будут оснащены грядущим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (созданным на основе передового 2-нм техпроцесса TSMC), который должен обеспечить существенное повышение мощности и энергоэффективности.

Кроме того, инсайдер упоминает новую систему жидкостного/воздушного охлаждения, а также другие функции.