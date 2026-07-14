Роскосмос раскрыл план полёта «Союза МС-29» к МКС

В преддверии запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-29» Роскосмос раскрыл схему выведения корабля на орбиту. Пуск запланирован со стартовой площадки космодрома Байконур № 31 («Восток») в 17:48 по московскому времени. Прямая трансляция стартует на платформе Кинопоиск в 16:20 по московскому времени.

Фото: Роскосмос

Через 1 мин 58 с после запуска должно состояться отделение отработавшей первой ступени ракеты, через 2 мин 34 с — сброс створок головного обтекателя — защиты корабля при выведении, через 4 мин 48 с произойдёт отделение отработавшей второй ступени ракеты, а через 8 мин 49 с — отделение пилотируемого корабля. Затем состоится раскрытие солнечных батарей и антенн и «Союз МС-29» начнёт свой путь к Международной космической станции (МКС).