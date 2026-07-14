Госкомиссия одобрила заправку и запуск «Союза-2.1а» с кораблём «Союз МС-29»

Государственная комиссия одобрила заправку ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-29» и её пуск 14 июля в 17:48 мск, сообщает Роскосмос. Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж 75-й долговременной экспедиции: космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва и Анну Кикину, а также астронавта NASA Анила Менона. Экипаж проведёт на орбите 261 сутки.

Фото: Роскосмос

В рамках миссии планируется 38 космических экспериментов и целевых работ, среди которых два новых эксперимента. Так, «Газоанализатор-ФС» призван проверить работу газоанализатора-спектрометра для автоматического мониторинга основных составляющих атмосферы и газовых микропримесей в ней. Эксперимент нацелен на создание в будущем полностью автоматической системы контроля атмосферы для пилотируемых полётов в дальний космос.

В ходе эксперимента «Теледроид» космонавты проведут серию работ с отечественным антропоморфным роботом. Машина способна работать как в автоматическом режиме, по предварительно заложенной программе, так и в режиме «аватара», повторяя действия оператора-человека в специальном экзоскелете. В будущем такие роботы должны помогать космонавтам работать внутри космической станции и за её бортом, а также при полётах в дальний космос.