На станциях второго Московского центрального диаметра заработала оплата по биометрии

На турникетах станций второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) заработала оплата проезда по распознаванию лица, сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы. К системе подключили по одному турникету на вход и выход, их обозначили специальными стикерами на створках и под камерами. В общей сложности сервис оплаты проезда по биометрии заработал на 118 проходах 25 станций МЦД-2.

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Сейчас оплата по биометрии уже работает на всех турникетах всех станций московского метро и МЦК, аэроэкспресса, речных регулярных маршрутов, на МЦД-1, МЦД-4 (был запущен на прошлой неделе), а теперь и на МЦД-2. До конца года возможность оплаты по биометрии появится и на МЦД-3, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Подключиться к сервису можно в приложении «Метро Москвы».