На МКС появится российский робот-гуманоид: космонавты будут управлять им прямо со станции

Во время экспедиции на Международную космическую станцию космонавты Петр Дубров и Анна Кикина проведут новый эксперимент с российским антропоморфным роботом «Теледроид».

В перспективе робот должен научиться выполнять работы в открытом космосе, используя обычные инструменты так же, как это делает человек.

Во время выхода в открытый космос, внешнюю часть роботизированной системы установят снаружи МКС на многоцелевом лабораторном модуле «Наука», после чего космонавты продолжат управлять «Теледроидом» изнутри станции.

Кадр: Youtube/Roscosmos Media

По словам Петра Дуброва, главная задача проекта — создать роботизированную систему, способную работать с привычными инструментами, включая молоток и карабин.

Экспедиция «Союза МС-29» продлится 261 сутки. За это время экипаж выполнит 38 научных экспериментов, включая два новых — «Теледроид» и «Газоанализатор-ФС». Последний направлен на разработку полностью автоматической системы контроля атмосферы для будущих пилотируемых полетов в дальний космос.