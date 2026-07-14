12-дюймовый OLED, тонкий и лёгкий: Huawei представила новый MatePad Air

Компания Huawei представила планшет MatePad Air (2026), который получил ряд заметных обновлений по сравнению с предыдущей версией. Устройство стало тоньше и легче: его толщина составляет 5,3 мм, а вес — 509 г, что на 0,6 мм и 46 г меньше, чем у прошлогодней модели.

Фото iXBT.com Фото iXBT.com

Главным изменением стал 12-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800 х 1840 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Экран поддерживает пиковую яркость до 1200 нит и оснащён антибликовым покрытием PaperMatte, которое также улучшает работу со стилусом Huawei M-Pencil Pro.

Фото iXBT.com Фото iXBT.com

Для планшета предусмотрен чехол-клавиатура без тачпада. Устройство оснащено шестью динамиками, аккумулятором ёмкостью 10 100 мА·ч, который обеспечивает до 16 часов воспроизведения видео или до 10 часов потокового HDR-контента. Среди других характеристик — поддержка Wi-Fi 7, фронтальная камера на 12 Мп и основная на 50 Мп.

Фото iXBT.com Фото iXBT.com

Сроки выпуска и цены зависят от конкретного региона. Для Европы расценки такие: