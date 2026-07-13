В России создали защиту от возгорания для смартфонов

Ученые СПбГУ разработали полимерную пленку, которая снижает риск возгорания и взрыва литий-ионных аккумуляторов в смартфонах, ноутбуках и другой электронике. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Российского научного фонда, новый защитный слой срабатывает при внутреннем коротком замыкании, уменьшая скорость выделения тепла и газов, что позволяет предотвратить опасный перегрев батареи.
Во время испытаний исследователи имитировали повреждение аккумулятора, проколов его стальным гвоздем. Незащищенная ячейка воспламенялась уже через 15 секунд, а ее температура достигала 350 градусов. Использование новой пленки изменило результат: аккумулятор разряжался постепенно — примерно за 15 минут, а нагрев не превышал 75 градусов.
По словам разработчиков, технология не требует датчиков или управляющей электроники. Защитный слой реагирует непосредственно на изменения внутри аккумулятора, что особенно важно при внутренних коротких замыканиях, которые развиваются быстрее, чем успевают сработать традиционные системы безопасности.
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