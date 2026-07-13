В России создали защиту от возгорания для смартфонов

Технология позволяет снизить риск возгорания и взрыва батарей даже при их механическом повреждении

Ученые СПбГУ разработали полимерную пленку, которая снижает риск возгорания и взрыва литий-ионных аккумуляторов в смартфонах, ноутбуках и другой электронике. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Российского научного фонда, новый защитный слой срабатывает при внутреннем коротком замыкании, уменьшая скорость выделения тепла и газов, что позволяет предотвратить опасный перегрев батареи.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Во время испытаний исследователи имитировали повреждение аккумулятора, проколов его стальным гвоздем. Незащищенная ячейка воспламенялась уже через 15 секунд, а ее температура достигала 350 градусов. Использование новой пленки изменило результат: аккумулятор разряжался постепенно — примерно за 15 минут, а нагрев не превышал 75 градусов.