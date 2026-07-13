Невозможное стало реальностью: энтузиаст увеличил объём ОЗУ PlayStation в 8 раз

Моддер сумел расширить объём ОЗУ оригинальной консоли Sony с 2 до 16 МБ, хотя большинство игр не рассчитаны на такую конфигурацию.

Системные платы, память, чипсеты

Энтузиаст под ником TunerTom представил необычную модификацию оригинальной Sony PlayStation, увеличив объём оперативной памяти консоли с 2 до 16 МБ.

Кадр из видео

В отличие от предыдущих модификаций с 8 МБ ОЗУ, автор решил повторить конфигурацию аркадных систем на базе PlayStation, где использовалось по два 8-мегабайтных чипа памяти. После изучения архитектуры он пришёл к выводу, что процессор серийной консоли способен работать с 16 МБ оперативной памяти.

Для модернизации штатные четыре микросхемы EDO DRAM по 512 Кбайт были заменены на восемь чипов по 2 МБ, снятых со старых компьютерных модулей памяти. Часть микросхем установили непосредственно на материнскую плату PU-18, а остальные разместили поверх них. Также использовалась специальная плата QSB для подключения дополнительной логики.

Испытания показали, что консоль успешно запускается и работает с увеличенным объёмом памяти. Однако большинство игр по-прежнему используют лишь стандартные 2 МБ ОЗУ, а некоторые проекты, например Final Fantasy IX, работают нестабильно. Отдельные игры с модифицированными патчами для 8 МБ могут получить небольшие улучшения.

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