Apple M7 Ultra будет поддерживать до 1,5 ТБ оперативной памяти

Apple готовится включить до 1,5 ТБ оперативной памяти в грядущий чип M7 Ultra. Это будет означать, что Apple Silicon наконец-то сравняется с максимальной конфигурацией оперативной памяти, доступной в топовой модели Mac Pro на базе Intel 2019 года.

Объем оперативной памяти в компьютерах Mac на базе процессоров Apple Silicon всегда был ограничением, в основном потому, что Apple припаивает оперативную память к тому же кристаллу, что и процессор, что позволяет достигать невероятно высоких скоростей передачи данных. Именно это делает возможной унифицированную память. Конечно, это также означает, что объем оперативной памяти ограничен размером чипсета.

Теперь же, по словам Марка Гурмана, компания готовит конфигурацию на базе чипсета M7 Ultra с 1,5 ТБ оперативной памяти.

Фото 9to5mac

Новая модель Ultra рассчитана на поддержку до 1,5 ТБ памяти — примерно вдвое больше, чем планировалось для M5 Ultra, — хотя будет ли Apple в конечном итоге предлагать такую конфигурацию, будет зависеть от состояния отрасли. Широко распространенный дефицит микросхем памяти затруднил поиск этого компонента и повысил его стоимость.

Он отмечает, что, возможно, в итоге устройство не будет поставляться с 1,5 ТБ оперативной памяти из-за продолжающегося дефицита памяти. Тем не менее, Apple разрабатывает M7 Ultra с учетом поддержки этой памяти.