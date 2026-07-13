Снова стеклянный? Apple уже готова к производству iPhone 20

Подробности о юбилейном смартфоне Apple iPhone 20 (или iPhone XX) опубликовал инсайдер Fix Focus Digital.

Он заявил, что производственные линии уже модернизированы для сборки юбилейных смартфонов, в конструкции которых произойдут перемены.

Кадр из видео

Ожидается, что iPhone 20 снова получит стеклянную заднюю панель, которая исчезла в последних поколениях iPhone, а производственный процесс будет примерно таким же, как и у первого поколения iPhone Air.

По слухам, экран будет изогнут с четырех сторона, а технология FaceID в новой модели будет полностью встроена под дисплей. Это позволит уменьшить вырез Dynamic Island до одного отверстия для фронтальной камеры. В камерной системе планируется внедрение сенсора LOFIC для расширения динамического диапазона и повышения качества снимков.