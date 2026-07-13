«Ни о каком срыве переговоров речи не идет». Обсуждение поставок Ту-214 компании S7 продолжается

Переговоры между S7 и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех) по поставкам самолетов Ту-214 продолжаются, о чем сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

S7 находится в плотном и буквально ежедневном контакте с ОАК, переговоры продолжаются, и ни о каком срыве переговоров речи не идет. Пресс-служба S7

Фото ОАК

С момента подписания меморандума в феврале 2026 года стороны заметно продвинулись по нескольким ключевым направлениям. Сейчас активно уточняется техническое задание на воздушные суда, а также прорабатывается финансовая модель их эксплуатации и связанные логистические процессы.



Для S7 приоритетной и целевой является модификация самолета с двухчленной кабиной экипажа, но вместе с тем, мы допускаем возможность получения первых машин с трехчленным экипажем.