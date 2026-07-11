Довольно странный подход, особенно с учетом того, что Toyota собаку съела на гибридах

Компания Toyota пока не планирует выпускать подключаемую гибридную версию (PHEV) популярного пикапа Hilux. В компании считают, что современные гибридные технологии пока не позволяют создать автомобиль, который полностью соответствовал бы требованиям покупателей рабочих пикапов.

Изображение: Toyota

О позиции компании рассказал руководитель по планированию продукции Toyota Australia Рэй Мандей. По его словам, Toyota внимательно изучает решения конкурентов, уже представивших подключаемые гибридные пикапы, однако не хочет выводить на рынок модель, характеристики которой будут уступать ожиданиям владельцев Hilux.

Главным препятствием компания называет лишний вес гибридной силовой установки. Дополнительные аккумуляторы и электромоторы увеличивают массу автомобиля, что напрямую влияет на его грузоподъемность и способность буксировать тяжелые прицепы.

«Сейчас основная проблема PHEV и электрификации в целом — увеличение массы. Это снижает полезную нагрузку и возможности буксировки. Существующие системы пока не соответствуют нашим требованиям к Hilux и клиентам, которым необходимо перевозить тяжелые грузы и тянуть большие прицепы», — отметил Мандей.

Для Toyota этот вопрос особенно важен, поскольку нынешний дизельный Hilux рассчитан на серьезные нагрузки: он способен перевозить до 1 тонны груза и буксировать прицеп массой до 3500 кг. В компании опасаются, что подключаемая гибридная версия не сможет сохранить эти показатели в реальных условиях эксплуатации.