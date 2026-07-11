8 лет гарантии, 1000 км на баке бензина, топовое оснащение и просторный салон — 5,29 млн рублей. В России стартовали продажи нового кроссовера Changan —  Deepal S07

Компания Changan официально начала продажи в России нового гибридного кроссовера Deepal S07. Автомобиль проезжает 174 км на чистом электричестве, максимальный запас хода — около 1000 км (средний заявленный расход топлива составляет 5,7 литра на 100 км). Стоимость автомобиля стартует с отметки 5,29 млн рублей, но с учетом госсубсидии цена снижается до 4,365 млн рублей.

Фото Deepal

Габариты машины составляют 4750 х 1930 х 1625 мм, колесная база — 2900 мм. Дорожный просвет составляет 165 мм, объем багажника — от 445 до 1385 литров.

В России Deepal S07 предлагается в одной максимально оснащенной комплектации. В нее входят 20-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша площадью почти 2 м2 с электрошторкой, электропривод двери багажника, подогрев и вентиляция всех сидений, подогрев рулевого колеса, а также многоцветная атмосферная подсветка салона. Также в оснащении медиасистема с экраном диагональю 15,6 дюйма, проекционный дисплей с дополненной реальностью, аудиосистема Sony с 14 динамиками, беспроводная зарядка с мощностью 40 Вт и охлаждением.

Фото Deepal

Кроссовер также получил широкий набор систем помощи водителю. Среди них — адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, контроль слепых зон, автоматическое экстренное торможение, система кругового обзора, ассистенты парковки и движения задним ходом.

Турбированный мотор объемом 1,5 литра работает исключительно как генератор для зарядки тяговой батареи, в движение автомобиль приводится 238-сильным электромотором на задней оси. До 100 км/ч машина разгоняется за 7,7 секунды. Емкость тяговой батареи составляет 31,73 кВт·ч, она заряжается с 30 до 80% примерно за полчаса.

Фото Deepal

Автомобиль адаптирован для России. В стандартное оснащение вошли подогрев всех сидений, обогрев руля, зеркал и форсунок стеклоомывателя, система ЭРА-ГЛОНАСС. Также усилена антикоррозийная обработка кузова.