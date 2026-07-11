Вдохновлен Xiaomi 17 Pro. Представлен смартфон Acer Sospiro A15 с дополнительным экраном в блоке основной камеры

Аппарат получил очень слабую платформу Unisoc T615 и защиту IP64

Acer Mobile LATAM представила новый смартфон Acer Sospiro A15. Его «фишка» — дополнительный экран сзади в блоке камеры — прямо как у Xiaomi 17 Pro. Этот дисплей позволяет просматривать уведомления, управлять воспроизведением музыки, а также использовать основную камеру для селфи.

Изображение: Acer через Gizmochina

Основной экран — с панелью IPS диагональю 6,67 дюйма, разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Диагональ мини-экрана — 1,88 дюйма. Разрешение главного датчика в блоке основной камеры составляет 64 Мп, фронтальная камера — 16-мегапиксельная.

Acer Sospiro A15 построен на крайне бюджетной платформе Unisoc T615, которая не поддерживает 5G. Объем ОЗУ составляет 6 ГБ (можно виртуально «расширить» до 14 ГБ), объем флеш-памяти — 128 ГБ. Также поддерживаются карты microSD объемом до 1 ТБ.

Изображение: Acer через Gizmochina

Acer Sospiro A15 работает под управлением Android 16. Емкость батареи составляет 5000 мА·ч, мощность зарядки — 18 Вт.

Смартфон получил Wi-Fi и Bluetooth 5.0, NFC, GPS, FM-радио, порт USB-C, стандартный разъем для наушников и защиту корпуса в соответствии со степенью IP64. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения.