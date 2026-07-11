Смартфон за 150 долларов. Vivo Y05e получил батарею 5150 мАч и защиту IP64

Смартфон получил 6,74-дюймовый экран IPS с разрешением HD+ (1600 × 720 пикселей). В основе аппаратной платформы лежит SoC Unisoc T606, объемы памяти — 4 и 64 ГБ. ОЗУ можно «расширить» виртуально — до 8 ГБ. Программная платформа — Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Емкость аккумулятора составляет 5150 мАч. Разрешение основной камеры — 8 Мп, фронтальной — 5 Мп. Смартфон получил защиту корпуса от пыли и воды в соответствии со степенью IP64, также он сертифицирован на устойчивость к падениям в соответствии с неким военным стандартом.