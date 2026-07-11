Минус почти 700 тыс. рублей: «Москвич 3е» резко подешевел

Автозавод «Москвич» объявил стоимость электрического кроссовера «Москвич 3е» 2026 модельного года. Новинка получила ценник в 3,5 млн рублей, что на 516 тыс. рублей дешевле версии 2023 года и на 669 тыс. рублей дешевле версии 2024 года выпуска.

Изображение: Москвич

При этом технически автомобиль почти не изменился. «Москвич 3е» по-прежнему оснащается одним электродвигателем мощностью 193 л.с. Основные изменения коснулись тяговой батареи. Вместо аккумулятора емкостью 65,7 кВт·ч теперь используется батарея на 66 кВт·ч. Формально емкость батареи увеличилась, но запас хода уменьшился: по циклу WLTP новый «Москвич 3е» способен проехать до 397 км без подзарядки, в то время как для автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска были заявлены 410 км на одной зарядке.

Оснащение кроссовера осталось прежним. В стандартную комплектацию входят полностью светодиодная оптика, панорамная крыша с люком и электроприводом, 18-дюймовые легкосплавные диски, климат- и круиз-контроль, подогрев передних сидений, бесключевой доступ, камера заднего вида, система кругового обзора на 360 градусов, задние парктроники, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также три USB-разъема и аудиосистема с шестью динамиками.