Поезд, который почти не касается рельсов: Япония разблокировала проект маглева со скоростью 500 км/ч

Проект японской высокоскоростной магнитной железной дороги Linear Chuo Shinkansen получил важное разрешение на продолжение строительства. По данным NHK World, оператор линии JR Central смог преодолеть многолетние разногласия вокруг участка в префектуре Сидзуока, где власти опасались возможного ущерба для окружающей среды.
Именно этот участок был главным препятствием для развития проекта. Значительная часть будущей линии пройдет в тоннелях, а строительство под горным массивом возле реки Ои вызвало опасения, что работы могут повлиять на уровень воды и нарушить местную экосистему. Из-за спора запуск маглева, который изначально планировался на 2027 год, пришлось отложить.
Теперь JR Central согласилась усилить меры по защите реки Ои и обеспечить дополнительный контроль за воздействием строительства на окружающую среду. Это позволило проекту перейти к следующему этапу.
Строительство проблемного участка, по оценкам специалистов, может занять более десяти лет. Если проект будет развиваться без серьезных задержек, первый в мире междугородний маглев может начать перевозить пассажиров примерно в 2037 году.
Linear Chuo Shinkansen станет крупнейшей реализацией технологии магнитной левитации для дальних перевозок. Поезда смогут развивать скорость около 500 км/ч, практически не касаясь рельсов благодаря магнитной подвеске.
После запуска линия сократит время поездки между Токио и Нагоей примерно до 40 минут. Для сравнения, самый быстрый современный поезд японской сети Shinkansen Nozomi преодолевает этот маршрут примерно за полтора часа.
В дальнейшем проект планируется продлить до Осаки. После завершения второй очереди поездка между Токио и Осакой займет около 67 минут — вместо примерно 2 часов 15 минут на нынешних скоростных поездах.
Общая стоимость проекта оценивается примерно в $68 млрд. Помимо сокращения времени в пути, новая линия позволит освободить часть пропускной способности традиционной железной дороги для региональных перевозок.
Япония является мировым лидером в области сверхскоростных маглевов. Китай также развивает собственные проекты магнитной левитации и изучает возможность создания поездов со скоростью до 600 км/ч, однако действующие китайские маглев-системы пока используются преимущественно для коротких городских маршрутов.
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