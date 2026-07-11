Поезд, который почти не касается рельсов: Япония разблокировала проект маглева со скоростью 500 км/ч

Первый междугородный маглев начнет перевозить пассажиров в Японии примерно в 2037 году

Проект японской высокоскоростной магнитной железной дороги Linear Chuo Shinkansen получил важное разрешение на продолжение строительства. По данным NHK World, оператор линии JR Central смог преодолеть многолетние разногласия вокруг участка в префектуре Сидзуока, где власти опасались возможного ущерба для окружающей среды.

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Именно этот участок был главным препятствием для развития проекта. Значительная часть будущей линии пройдет в тоннелях, а строительство под горным массивом возле реки Ои вызвало опасения, что работы могут повлиять на уровень воды и нарушить местную экосистему. Из-за спора запуск маглева, который изначально планировался на 2027 год, пришлось отложить.

Теперь JR Central согласилась усилить меры по защите реки Ои и обеспечить дополнительный контроль за воздействием строительства на окружающую среду. Это позволило проекту перейти к следующему этапу.

Строительство проблемного участка, по оценкам специалистов, может занять более десяти лет. Если проект будет развиваться без серьезных задержек, первый в мире междугородний маглев может начать перевозить пассажиров примерно в 2037 году.

Linear Chuo Shinkansen станет крупнейшей реализацией технологии магнитной левитации для дальних перевозок. Поезда смогут развивать скорость около 500 км/ч, практически не касаясь рельсов благодаря магнитной подвеске.

После запуска линия сократит время поездки между Токио и Нагоей примерно до 40 минут. Для сравнения, самый быстрый современный поезд японской сети Shinkansen Nozomi преодолевает этот маршрут примерно за полтора часа.

В дальнейшем проект планируется продлить до Осаки. После завершения второй очереди поездка между Токио и Осакой займет около 67 минут — вместо примерно 2 часов 15 минут на нынешних скоростных поездах.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в $68 млрд. Помимо сокращения времени в пути, новая линия позволит освободить часть пропускной способности традиционной железной дороги для региональных перевозок.