Skoda Octavia, в сторону. Представлен Dacia Striker: дизайн в стиле Duster, просторный багажник и даже полный привод

Принадлежащий Renault бренд Dacia полностью рассекретил новый Striker — просторный недорогой универсал. Автомобиль займет место в линейке между моделями Duster и Bigster. На старте продаж Striker будет предлагаться исключительно с гибридными силовыми установками, цена — от 25 000 евро.

Изображение: Dacia

По задумке Dacia, Striker объединяет сразу несколько классов автомобилей: высокую посадку и внедорожный стиль кроссовера, вместительность универсала и экономичность обычного легкового автомобиля. Внешне новинка представляет собой приподнятый универсал с увеличенным дорожным просветом, пластиковым защитным обвесом и новым фирменным дизайном с Т-образной светодиодной оптикой, выполненным в стиле моделей Duster и Bigster.

Изображение: Dacia

Striker стал самым длинным автомобилем в истории Dacia. Его длина составляет 4620 мм, дорожный просвет — 190 мм, а у полноприводной версии клиренс достигает 200 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления относительно невелик — 0,29. В зависимости от комплектации автомобиль будет оснащаться колесами диаметром 17, 18 или 19 дюймов.

Изображение: Dacia

Салон Striker рассчитан на пять пассажиров. Как и в случае Skoda Octavia, ставка сделана на практичность. Автомобиль получил цифровую приборную панель с экраном диагональю 7 дюймов, медиасистему с 10-дюймовым экраном, камеру заднего вида, парковочные датчики сзади — и все это уже в базовой комплектации. Также предусмотрен набор электронных ассистентов и отдельная кнопка My Safety для быстрого отключения части систем помощи водителю.

Изображение: Dacia

Объем багажника внушительный — 600 литров (примерно как у Octavia). Задний диван складывается по системе Easy Fold. Среди дополнительных опций доступны панорамная крыша и фирменные аксессуары YouClip.

На старте продаж Dacia Striker получит две гибридные силовые установки. Переднеприводная версия Hybrid 155 — с атмосферным бензиновым двигателем 1,8 литра мощностью 109 л.с., электромотором мощностью 49 л.с., стартер-генератором, тяговой батареей емкостью 1,4 кВт·ч. По заявлению компании, в городском режиме автомобиль сможет до 80% времени двигаться исключительно на электричестве.

Изображение: Dacia

Более мощная версия Hybrid 150 4×4 получила систему полного привода. В ее состав входят турбированный двигатель объемом 1,2 литра мощностью 140 л.с., «мягкая» гибридная надстройка, задний электромотор мощностью 31 л.с., шестиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Для полноприводной модификации предусмотрено пять режимов движения: Auto, Eco, Snow, Mud/Sand и Off-Road. Также автомобиль получил систему помощи при спуске с горы. Dacia Striker построен на платформе CMF-B.