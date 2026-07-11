Nvidia готовит GeForce RTX 5090 SE, которая будет представлять собой сильно урезанную RTX 5090

Ресурс GameGPU утверждает, что компания Nvidia готовит новую видеокарту, о которой ранее мы не слышали. Источник называет её GeForce RTX 5090 SE.

Это урезанный вариант RTX 5090, который должен закрыть огромный разрыв между полноценной моделью и RTX 5080. Напомним, даже если выйдет RTX 5080 Super, ей обычно приписывают только повышенный объём памяти, но тот же GPU, так что производительность особо не увеличится.

Фото GameGPU

Правда, в случае потенциальной RTX 5090 SE есть проблема в характеристиках. Да, в основе будет лежать тот же GPU GB202, только вот у текущей модели 21 760 ядер CUDA, а у SE якобы будет всего 14 080 ядер. Это снижение сразу на 35%. Напомним, у RTX 5080 имеется 10 752 ядра.

Фото TechPowerUp

Но RTX 5090 SE будет превосходить RTX 5080 и потенциальную RTX 5080 Super по подсистеме памяти. Самой памяти сохранится 32 ГБ, а шина будет урезана до 384 бит.