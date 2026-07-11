Смартфон за 600 долларов с 6,13-дюймовым монохромным экраном и вторым экраном на магнитах. Раскрыты новые подробности о Hisense A10

«Фишка» устройства — магнитный LCD-экран, который можно брать с собой только в случае необходимости

Hisense официально показала новый смартфон с дисплеем E Ink — Hisense A10. Ключевой особенностью устройства, которая выделяет его на фоне конкурентов (например, недавно выпущенного Bigme Hibreak Dual 2), стал необычный форм-фактор: его вспомогательный цветной LCD-экран является съемным и крепится к задней панели на магнитах.

Изображение: Hisense

В отличие от смартфонов, где второй экран интегрирован в корпус, магнитный модуль Hisense A10 позволяет пользователям самим решать, нужен ли им цветной дисплей в данный момент или достаточно монохромного E-Ink. По информации инсайдера Experience More, высока вероятность того, что этот магнитный экран не будет входить в комплект поставки, а станет аксессуаром, приобретаемым отдельно.

Известные на данный момент технические характеристики устройства:

Основной экран: 6,13-дюймовая монохромная E-Ink панель (узкие рамки аналогичны модели Hibreak Dual 2);

Вспомогательный экран: цветная LCD-панель, закрепляемая на магнитах;

Процессор: 8-ядерный 4-нанометровый (предположительно, Snapdragon 8 Gen 3).

Hisense пока официально не раскрыла полный перечень характеристик и точную стоимость смартфона, однако, по предварительным данным, цена устройства в Китае будет начинаться от 3 999 юаней (около 590 долларов).