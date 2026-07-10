В национальном мессенджере Max запустили интерфейс на испанском языке

В мессенджере Max появилась испаноязычная версия интерфейса. Пользователи могут переключить язык приложения на Android, обновив его до актуальной версии и выбрав соответствующую настройку в разделе «Язык приложения». Об этом сообщили в пресс-службе Max.
После смены языка на испанский пользователи смогут пользоваться всеми основными функциями сервиса, включая видеозвонки, опросы в групповых чатах и настройку параметров конфиденциальности.
Ранее в Max уже появился интерфейс на английском языке. Сейчас регистрация в приложении открыта для жителей 40 стран, включая государства СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. В июле число зарубежных пользователей платформы превысило 10 млн. Наибольшее количество загрузок зафиксировано в Узбекистане, Казахстане и Белоруссии. В число стран с высокой активностью пользователей также входят Армения, Азербайджан, Молдова, Индия и Турция.
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