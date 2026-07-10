В национальном мессенджере Max запустили интерфейс на испанском языке

В ближайшее время поддержка испанского языка станет доступна также в веб-версии и приложении для компьютеров

В мессенджере Max появилась испаноязычная версия интерфейса. Пользователи могут переключить язык приложения на Android, обновив его до актуальной версии и выбрав соответствующую настройку в разделе «Язык приложения». Об этом сообщили в пресс-службе Max.

Изображение: Max Изображение: Max

После смены языка на испанский пользователи смогут пользоваться всеми основными функциями сервиса, включая видеозвонки, опросы в групповых чатах и настройку параметров конфиденциальности.