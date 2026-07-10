В Роскачестве протестировали: лучшие приложения для поиска и покупки недвижимости

Расширенные возможности приложений зачастую сопровождаются сбором большего объема пользовательской информации

Программное обеспечение

Центр цифровой экспертизы Роскачества проверил семь популярных приложений для поиска недвижимости, оценив их по 111 критериям, включая функциональность, удобство, безопасность, доступность и соблюдение законодательства. Исследование проводилось в мае—июне 2026 года и охватило сервисы «Авито», «Домклик», «Метр квадратный», «Циан», «Этажи», «Юла» и «Яндекс Недвижимость».

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Лидером по функциональности на Android и iOS стал «Циан», предложивший наиболее широкий набор фильтров и подробные карточки объектов. Самыми удобными для пользователей признаны «Яндекс Недвижимость», «Юла» и «Циан» на Android, а также «Юла», «Циан» и «Домклик» на iOS.

Лучшие показатели по безопасности продемонстрировали «Этажи» и «Домклик», тогда как максимальное число аналитических трекеров выявлено у «Авито». При этом эксперты отмечают, что все протестированные приложения собирают значительный объем пользовательских данных, что связано не только с расширением функционала, но и с противодействием мошенничеству, персонализацией сервисов и улучшением качества обслуживания. Существенных нарушений законодательства в ходе проверки не выявлено, однако доступность приложений для незрячих пользователей оказалась низкой.

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