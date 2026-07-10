В Роскачестве протестировали: лучшие приложения для поиска и покупки недвижимости

Центр цифровой экспертизы Роскачества проверил семь популярных приложений для поиска недвижимости, оценив их по 111 критериям, включая функциональность, удобство, безопасность, доступность и соблюдение законодательства. Исследование проводилось в мае—июне 2026 года и охватило сервисы «Авито», «Домклик», «Метр квадратный», «Циан», «Этажи», «Юла» и «Яндекс Недвижимость».

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Лидером по функциональности на Android и iOS стал «Циан», предложивший наиболее широкий набор фильтров и подробные карточки объектов. Самыми удобными для пользователей признаны «Яндекс Недвижимость», «Юла» и «Циан» на Android, а также «Юла», «Циан» и «Домклик» на iOS.