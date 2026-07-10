В Роскачестве протестировали: лучшие приложения для поиска и покупки недвижимости

Центр цифровой экспертизы Роскачества проверил семь популярных приложений для поиска недвижимости, оценив их по 111 критериям, включая функциональность, удобство, безопасность, доступность и соблюдение законодательства. Исследование проводилось в мае—июне 2026 года и охватило сервисы «Авито», «Домклик», «Метр квадратный», «Циан», «Этажи», «Юла» и «Яндекс Недвижимость».
Лидером по функциональности на Android и iOS стал «Циан», предложивший наиболее широкий набор фильтров и подробные карточки объектов. Самыми удобными для пользователей признаны «Яндекс Недвижимость», «Юла» и «Циан» на Android, а также «Юла», «Циан» и «Домклик» на iOS.
Лучшие показатели по безопасности продемонстрировали «Этажи» и «Домклик», тогда как максимальное число аналитических трекеров выявлено у «Авито». При этом эксперты отмечают, что все протестированные приложения собирают значительный объем пользовательских данных, что связано не только с расширением функционала, но и с противодействием мошенничеству, персонализацией сервисов и улучшением качества обслуживания. Существенных нарушений законодательства в ходе проверки не выявлено, однако доступность приложений для незрячих пользователей оказалась низкой.
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