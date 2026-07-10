Голубиная почта 2.0: мессенджер Roost для «медленного общения», в котором сообщения доставляют птицы, неожиданно стал хитом

Всего за несколько дней аудитория Roost выросла в 10 раз

Необычное приложение Roost, «фишка» которого состоит в отказе от мгновенных сообщений, неожиданно стало вирусным. В нем сообщения доставляют виртуальные птицы, которые летят с реальной скоростью своих биологических аналогов — поэтому ответ может прийти не через секунду, а через несколько часов или даже дней.

Изображение: Roost, скриншоты — Techcrunch

Приложение создал сотрудник Ticketmaster Логан Мендельсон как небольшой личный проект для общения с друзьями. Однако после публикации в Threads истории о школьницах, которые переписывались через Roost на елизаветинском английском, сервис получил неожиданный всплеск популярности.

Всего за три дня аудитория приложения выросла с 10 тыс. до 100 тыс. пользователей, а примерно через пять недель приблизилась к 300 тыс. человек.

После регистрации каждый пользователь получает собственный «птичий двор» с четырьмя виртуальными помощниками, которых можно отправлять с посланиями друзьям. Скорость доставки зависит от выбранного курьера: сокол справляется быстрее всего, колибри летит медленнее, а для самых терпеливых пользователей доступны даже улитки и черепахи.

Создатель называет Roost «slow-cial» — социальной сетью, построенной вокруг медленного общения. По его задумке, приложение должно убрать давление постоянных уведомлений и ожидание мгновенного ответа, заставляя людей относиться к переписке более осознанно.

В Roost также есть функция Pen Pals, которая позволяет анонимно общаться с людьми своего возраста. При этом разработчик сделал ставку на безопасность: по умолчанию пользователи видят только город собеседника, отправка фотографий пока отключена — до появления более надежной системы модерации.