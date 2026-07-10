Перед запуском для всех: роботакси начало возить сотрудников Яндекса в Москве

Команда Яндекса запустила маршрут роботакси между своими офисами в деловом квартале «Красная Роза» и «Москва-Сити». Пока воспользоваться сервисом могут только сотрудники компании — проект станет частью подготовки к запуску коммерческих перевозок в столице, который намечен до конца 2026 года.

Изображение: Яндекс Изображение: Яндекс

На линии работают несколько беспилотных автомобилей с системой автономного управления, разработанной Яндексом. Во время каждой поездки в салоне находится водитель-испытатель. Заказать машину можно через приложение «Яндекс Go» так же, как обычное такси.

Маршрут связывает две крупные офисные площадки компании, между которыми сотрудники регулярно перемещаются по рабочим вопросам. Ранее для этого использовали личный транспорт, такси, общественный транспорт или корпоративные автобусы.