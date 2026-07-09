Первые поставки новых российских самолётов Ил-114-300 стартуют в августе

Все три машины, выпущенные в этом году, отправятся в Архангельск

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Второй архангельский авиаотряд получит первые региональные самолёты Ил-114-300 уже в августе этого года. По его словам, Архангельск в этом году получит все три машины — они уже собраны, сейчас идут финальные доработки. Первая поставка будет в августе, а вторая и третья — в октябре-ноябре этого года.

Фото: ОАК

Ил-114-300 — это модернизированная версия турбовинтового самолёта Ил-114. Новая модель должна заменить устаревшие Ан-24 и зарубежные аналоги на внутренних рейсах. Авиалайнер рассчитан на 66 человек, дальность полёта достигает почти 1500 км. Он полностью укомплектован российскими системами, в том числе турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01.