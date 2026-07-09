Скандал с мониторами: LG и Alienware поймали на автоматической установке рекламного ПО в Windows

Пользователи обнаружили, что фирменные приложения появляются через Microsoft Store и Windows Update без явного согласия владельца

Владельцы некоторых мониторов LG и Alienware сообщили об автоматической установке фирменных приложений в Windows без явного запроса пользователя. Программы появляются через Microsoft Store и Windows Update, а в отдельных случаях приводят к появлению рекламных уведомлений от сторонних сервисов.

Пользователь Reddit под ником Mags_Smash рассказал, что начал получать всплывающую рекламу McAfee, хотя никогда не устанавливал этот антивирус. После проверки он обнаружил, что причиной стало приложение LG Monitor App Installer, которое появилось после подключения нового монитора LG.

По словам пользователя, после подключения монитора LG UltraGear 27GP83B и двух LG UltraGear 27GN800 система автоматически установила приложение с идентификатором «9PM9N6F47JB8-LGElectronics.LGMonitorApp». Факт установки был зафиксирован средствами Windows — Reliability Monitor и Event Viewer.

Источник: Techspot

После обсуждения проблемы другие пользователи сообщили о похожих случаях. Некоторые обнаружили аналогичное ПО на своих компьютерах только после проверки системы. Кроме LG, владельцы мониторов Dell и Alienware также сообщили о похожем поведении, сравнивая его с автоматической установкой программы Armory Crate на некоторых материнских платах Asus.

Удалить LG Monitor App стандартным способом через Microsoft Store нельзя. Один из доступных вариантов — отключить его автоматический запуск в Windows через настройки приложений автозагрузки. Для полного запрета установки пользователям приходится менять параметры групповой политики.

В качестве более постоянных решений пользователи предлагают включить в gpedit.msc запрет автоматической загрузки приложений, связанных с метаданными устройств, через раздел Computer Configuration → Administrative Templates → System → Device Installation. Ещё один вариант — полностью отключить Microsoft Store через настройки групповой политики Windows.