NASA впервые передало 4K-видео с Луны на Землю по лазерной связи через AWS

Система Optical Communications System обеспечила передачу данных со скоростью до 260 Мбит/с во время миссии Artemis II

NASA и Amazon Web Services (AWS) раскрыли подробности первой в истории передаче 4K-видео с Луны на Землю с помощью лазерной оптической связи. Трансляция велась с борта космического аппарата Orion в рамках миссии Artemis II, её просмотрели около 25 млн человек через NASA+, YouTube и Prime Video.

Передача стала первым случаем, когда видеосигнал сверхвысокого разрешения был отправлен с расстояния около 400 000 км с использованием лазерной системы, а не традиционной радиосвязи. Для этого NASA использовало терминал Orion Artemis II Optical Communications System (O2O), разработка которого продолжалась более 20 лет.

O2O обеспечивает скорость передачи данных до 260 Мбит/с — этого достаточно для потоковой передачи 4K-видео в реальном времени с запасом для других задач миссии. Одновременно система может передавать телеметрию, голосовую связь, результаты измерений и другие данные космического аппарата.

Источник: Amazon

В отличие от радиосвязи, лазерные оптические системы способны передавать значительно больший объём информации за единицу времени. NASA рассматривает такие технологии как важный элемент будущих дальних космических миссий, где объём научных данных будет увеличиваться.

Лазерный сигнал от Orion принимали два наземных объекта: обсерватория Маунт-Стромло в Австралии и комплекс White Sands в штате Нью-Мексико. Затем данные обрабатывались и распределялись для трансляции. По заявлению AWS, соединение между NASA, AWS и Австралийским национальным университетом (ANU) удалось создать за несколько недель.

Помимо передачи видео, AWS участвует в других задачах NASA. Облачная инфраструктура компании используется, в частности, для расчёта траекторий космических аппаратов в Центре космических полётов имени Линдона Джонсона. Для каждого пускового окна такие расчёты могут создавать от 2 до 5 ТБ данных, а облачные мощности позволяют NASA быстро увеличивать вычислительные ресурсы при необходимости.