Экран 2,4 дюйма и зарядка раз в два месяца — 1800 рублей. В России стартуют продажи телефонов AOC

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный дистрибьютор устройств Xenium в России, объявила о запуске на российском рынке кнопочных телефонов под брендом AOC. Уже в июле 2026 года в продажу поступят сразу восемь моделей стоимостью от 890 до 2590 рублей.

Изображение: Сангфей СЕС Электроникс Рус

Все телефоны оснащены разъемом USB-C, поддерживают работу с двумя SIM-картами и сети 2G. Большинство моделей также получили Bluetooth 2.1 и поддержку карт памяти microSD объемом до 32 ГБ.

Россиянам предложены следующие модели:

AOC A170 (900 рублей): экран 1,77 дюйма, батарея 800 мАч, до 35 дней автономности. Телефон не имеет камеры, Bluetooth и слота для карты памяти;

AOC A175 (1100 рублей): экран 1,77 дюйма, камера 0,08 Мп, поддержка карт microSD, батарея 1000 мАч;

AOC A205 (1800 рублей, телефон для пожилых пользователей с увеличенными кнопками, крупным интерфейсом и зарядной док-станцией): экран 2 дюйма, батарея 1000 мАч, до 35 дней автономности;

AOC A240 (1600 рублей): экран 2,4 дюйма, Bluetooth, аккумулятор 1400 мАч, до 42 дней автономности;

AOC A245 (1800 рублей): экран 2,4 дюйма, Bluetooth, батарея 2500 мАч, до 70 дней автономной работы;

AOC A248 (1900 рублей, защищенная модель): батарея 2500 мАч, до 69 дней автономности;

AOC A280 (1900 рублей): экран 2,8 дюйма, батарея 1400 мАч, до 40 дней автономности;

AOC A285 (2600 рублей, раскладушка): экран 2,8 дюйма, батарея 1000 мАч, до 35 дней автономности.