Смартфон за 90 долларов. Представлен HMD Arc 2 на Android 14 Go и батареей 5000 мАч

HMD представила бюджетный смартфон Arc 2 — преемника прошлогоднего HMD Arc. Новинка получила обновленную аппаратную платформу, но в остальном практически не отличается от предшественницы.

Смартфон оснащен 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Работает устройство под управлением Android 14 Go — облегченной версии Android.

Вместо SoC Unisoc SC9863A теперь используется более современная 12-нанометровая Unisoc T603. Смартфон получил 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слот для карт microSD. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 5 Мп. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, мощность зарядки — 10 Вт. Есть порт USB-C и стандартный разъем для наушников.