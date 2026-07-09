Запас хода 200 км, максимальная скорость 105 км/ч и крутящий момент в два раза больше, чем у Lada Vesta. Представлен электровелосипед Ariel Rider Mudd 72V

Он оснащен батареей емкостью почти 3 кВтч, четырехрычажной подвеской и гидравлическими тормозами

Компания Ariel Rider представила новый электровелосипед Mudd 72V, который по своим характеристикам скорее напоминает легкий электрический мотоцикл, чем классический электровелосипед. Цена — 2800 долларов.

Изображение: Ariel Rider

Главная особенность Mudd 72V — мощный задний мотор-колесо с масляным охлаждением. Его номинальная мощность составляет 3500 Вт, а пиковая — до 8000 Вт. Производитель заявляет впечатляющий крутящий момент до 330 Н·м и максимальную скорость 105 км/ч. Для сравнения, крутящий момент Lada Vesta с мотором 1,8 л составляет 170 Н·м.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 2,8 кВтч: по данным Ariel Rider, одного заряда может хватить примерно 200 км, однако реальный запас хода будет зависеть от скорости движения, веса, рельефа и выбранного режима езды.

Формально Mudd 72V остается электровелосипедом: модель оснащена полноценными педалями. В основе конструкции лежит алюминиевая рама, рассчитанная на нагрузку до 181 кг. Велосипед получил четырехрычажную заднюю подвеску с воздушным амортизатором DNM, переднюю вилку с ходом 100 мм, широкие 24-дюймовые покрышки и четырехпоршневые гидравлические тормоза спереди и сзади.