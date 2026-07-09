Стартовали продажи Lada Vesta и Aura с климат-контролем и телематической системой

«АвтоВАЗ» начал продажи новых версий Lada Vesta и Lada Aura, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Автомобили получили автоматическую климат-систему и телематическую систему Lada Connect Старт. При этом рекомендованная розничная цена не изменилась, отмечают в компании. Ранее инсайдеры прогнозировали повышение стоимости новых модификаций.

Фото: АвтоВАЗ

Климат-система автоматически поддерживает заданную температуру в салоне. Получая сигналы от трёх датчиков, установка регулирует температуру и распределяет потоки воздуха. Система откалибрована таким образом, чтобы процесс подстройки микроклимата был плавным и минимально заметным для водителя и пассажиров. Все основные компоненты климат-системы поставляются российскими предприятиями.

Фото: АвтоВАЗ

Благодаря телематической системе Lada Connect Старт водитель с помощью своего смартфона получает возможность дистанционно отслеживать состояние автомобиля, удалённо контролировать запас топлива, местонахождение автомобиля, температуру двигателя и уровень заряда аккумулятора, а также уточнять, заперты ли двери и багажник и запущен ли мотор.