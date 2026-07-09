Стартовали продажи Lada Vesta и Aura с климат-контролем и телематической системой

«АвтоВАЗ» начал продажи новых версий Lada Vesta и Lada Aura, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Автомобили получили автоматическую климат-систему и телематическую систему Lada Connect Старт. При этом рекомендованная розничная цена не изменилась, отмечают в компании. Ранее инсайдеры прогнозировали повышение стоимости новых модификаций.
Климат-система автоматически поддерживает заданную температуру в салоне. Получая сигналы от трёх датчиков, установка регулирует температуру и распределяет потоки воздуха. Система откалибрована таким образом, чтобы процесс подстройки микроклимата был плавным и минимально заметным для водителя и пассажиров. Все основные компоненты климат-системы поставляются российскими предприятиями.
Благодаря телематической системе Lada Connect Старт водитель с помощью своего смартфона получает возможность дистанционно отслеживать состояние автомобиля, удалённо контролировать запас топлива, местонахождение автомобиля, температуру двигателя и уровень заряда аккумулятора, а также уточнять, заперты ли двери и багажник и запущен ли мотор.
Lada Connect Старт вошла в список базового оснащения всех модификаций Lada Vesta и Lada Aura. Климат-система появилась на моделях семейства Lada Vesta в версиях «Драйв» стоимостью от 1 785 000 рублей и «Техно» по цене от 2 015 000 рублей, а базовые комплектации, как и раньше, оснащаются кондиционерами. Lada Aura получила климат-систему в обеих версиях – «Премьер» (от 2 269 000 рублей) и «Статус» (от 2 466 000 рублей).
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