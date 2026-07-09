Meta * усложнила скрытую съёмку через умные очки: теперь встроенный светодиод мешает шпионить за людьми и скрывать камеру

Meta* выпустила обновление безопасности для своих умных очков, которое должно помешать скрытой съёмке. Теперь встроенная камера автоматически отключается, если система обнаружит, что пользователь повредил или вывел из строя светодиодный индикатор записи.

Светодиод загорается во время фото- и видеосъёмки и служит предупреждением для окружающих. Ранее некоторые пользователи модифицировали устройства, например физически высверливали светодиод, чтобы скрыть факт работы камеры. Новое обновление должно блокировать съёмку в подобных случаях.

Компания и раньше пыталась предотвратить такие модификации. В очках второго поколения система уже определяла, если индикатор закрывали лентой или другим предметом, и выводила требование убрать препятствие. Однако энтузиасты находили способы обхода этой защиты.

Фото: Amelia Holowaty Krales / The Verge

Вице-президент Meta* по носимым устройствам Алекс Химел сообщил, что компания готовит новое решение. По его словам, с ростом популярности умных очков увеличилось и число случаев их неправомерного использования, поэтому защита была усилена.