Meta* усложнила скрытую съёмку через умные очки: теперь встроенный светодиод мешает шпионить за людьми и скрывать камеру

Meta* выпустила обновление безопасности для своих умных очков, которое должно помешать скрытой съёмке. Теперь встроенная камера автоматически отключается, если система обнаружит, что пользователь повредил или вывел из строя светодиодный индикатор записи.
Светодиод загорается во время фото- и видеосъёмки и служит предупреждением для окружающих. Ранее некоторые пользователи модифицировали устройства, например физически высверливали светодиод, чтобы скрыть факт работы камеры. Новое обновление должно блокировать съёмку в подобных случаях.
Компания и раньше пыталась предотвратить такие модификации. В очках второго поколения система уже определяла, если индикатор закрывали лентой или другим предметом, и выводила требование убрать препятствие. Однако энтузиасты находили способы обхода этой защиты.
Вице-президент Meta* по носимым устройствам Алекс Химел сообщил, что компания готовит новое решение. По его словам, с ростом популярности умных очков увеличилось и число случаев их неправомерного использования, поэтому защита была усилена.
Обновление выходит на фоне новой волны критики. Компания, по данным СМИ, рассматривает возможность внедрения распознавания лиц в будущие версии очков, а в интернете появились сообщения об использовании устройств для преследования молодых женщин. Из-за подобных опасений некоторые общественные места начали ограничивать использование очков с камерами. В частности, власти штата Нью-Йорк запретят проносить очки с камерами в залы судов уже в этом месяце. Аналогичные ограничения ранее ввели суды Филадельфии, а некоторые круизные компании запретили использовать подобные устройства в общественных зонах своих лайнеров.
* Деятельность организации «Компания Meta (социальные сети Instagram и Facebook)» признана экстремистской и запрещена в РФ
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