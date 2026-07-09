Meta* запустила ИИ-генератор изображений, который может использовать чужие фото из Instagram*

Muse Image бесплатно создаёт картинки и редактирует снимки, но функция с изображениями публичных профилей уже вызвала вопросы о конфиденциальности

Meta* представила Muse Image — новый генератор изображений на основе искусственного интеллекта, созданный подразделением Superintelligence Labs. Инструмент, ранее известный внутри компании под кодовым названием Mango, доступен бесплатно через приложение Meta* AI, а также интегрирован в Instagram* Stories и WhatsApp.

По возможностям Muse Image похож на другие современные ИИ-сервисы генерации изображений: пользователи могут создавать иллюстрации по текстовому описанию, экспериментировать с мультяшными стилями и использовать готовые пресеты — заранее подготовленные запросы, которые помогают создавать идеи без самостоятельного написания промптов.

Однако одна из функций Muse уже вызвала критику из-за особенностей работы с фотографиями пользователей Instagram*. Если аккаунт открыт, то другие пользователи могут отметить владельца фотографии и использовать его изображение для создания новой ИИ-картинки. При этом предварительное согласие человека на использование фотографии не требуется.

После публикации информации о функции один из пользователей соцсети X назвал возможность создания изображений с реальными людьми без явного разрешения «проблемой конфиденциальности, которая ждёт своего момента».

Источник: Meta *

Политика Meta* указывает, что пользователи могут создавать контент с использованием публикаций других людей через ИИ-функции компании, при этом владелец изображения не получает уведомление о созданном контенте. Компания заявляет, что пользователи могут управлять использованием своих изображений через настройки и отключить такую возможность. При этом функция доступна по умолчанию для публичных профилей, а её отключение требует самостоятельного изменения параметров.

Помимо спорной функции, Muse Image предлагает более стандартные сценарии применения. Пользователи могут создавать рекламные изображения, редактировать фотографии с помощью текстовых запросов и экспериментировать с дизайном интерьера. В одном из примеров показано, как пользователь с помощью ИИ проверяет, как подержанный диван будет выглядеть в его гараже. Компания планирует связать эту возможность с Facebook* Marketplace — площадкой для продажи подержанных товаров.

Одновременно Meta* запускает новые ИИ-эффекты для Instagram* Stories, которые также работают на базе Muse Image. Они позволяют применять настраиваемые фильтры и изменять существующие фотографии внутри платформы, где уже доступна функция использования изображений других пользователей.

Согласно заявлению, что использование Muse Image будет бесплатным для обычного создания контента, однако после достижения определённого лимита пользователям потребуется подписка. Компания также разрабатывает Muse Video — модель для генерации видео, подробности о которой пока не раскрыты.