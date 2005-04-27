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    27 апреля 2005

    Sony PSP — выход только 1 сентября?:

    23:21

    В Японии завершился финансовый год:

    17:37

    Altos R510 – сервер от Acer форм-фактора 1U:

    16:37

    Первый коммерческий продукт от Epson, изготовленный методом прямой печати:

    12:37

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.0.1.112:

    12:30

    Процессор Cell декодирует одновременно 48 потоков видео:

    12:21

    Настройщики: Reg Organizer v.3.0 Beta:

    12:05

    Новое поколение OLED:

    11:59

    Интернет и сети: Asset Tracker for Networks v.4.8:

    11:40

    ZyXEL предлагает беспроводные маршрутизаторы для коммерческих хот-спотов:

    11:37

    EMC и Veritas: кто первый?:

    11:37

    Настройщики: RadLinker v.2.032:

    11:15

    Настройщики: WinXP Manager v.4.9.1:

    10:50

    Let´snote T4, W4, R4 и Y4: новые ноутбуки Panasonic:

    10:40

    Настройщики: Registry Mechanic v.4.0.0.105:

    10:25

    Официальные интегрированные драйверы для чипсетов ALI:

    10:05

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox (W64):

    09:45

    Samsung Digimax Pro 815: выглядит как SLR, но не SLR:

    09:38

    TDK представляет профессиональные носители для DVD Next:

    09:37

    Обновление прошивок для приводов LG:

    09:30

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 апреля):

    09:00

    ELSA GLADIAC 544 AGP 128MB: графический адаптер начального уровня:

    08:37

    Camedia X-600: бюджетная камера Olympus:

    07:35

    TravelMate 3000: ноутбук Acer с поддержкой PCI Express:

    00:39

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