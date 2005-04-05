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    5 апреля 2005

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.9.12 Pre Beta:

    20:25

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.66 Build 401:

    20:00

    Мультимедиа: AudioGrail (K-MP3) v.6.0.2.32 Beta 3:

    19:35

    Утилиты: Ad Muncher v.4.7.16313 Beta:

    19:10

    NVIDIA nForce 4 SLI Intel Edition: долгожданный официальный анонс:

    19:00

    Редакторы: WinHex v.12.1:

    18:45

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R36 01.04.2005:

    18:20

    Мультимедиа: MP3tag v.2.30 Final:

    17:55

    Редакторы: DHTML Menu Builder v.4.9.0.16:

    17:30

    Файловые обменники: BearShare v.4.8.0 Beta 23:

    17:05

    Запись: Acoustica MP3 CD Burner v.4.01 Build 108 Beta:

    16:40

    KLONDIKE President 1000A — обновленные версии серверов:

    16:21

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.2.00 Beta:

    16:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.4.4:

    15:50

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.1.0.1.57:

    15:25

    Тайвань не обгонит Корею в терминах поставок ЖК-панелей:

    15:10

    Настройщики: GameGain v.2.4.4.2005:

    15:00

    Настройщики: Throttle v.6.4.4.2005:

    14:35

    Настройщики: SuperRam v.5.4.4.2005:

    14:10

    Настройщики: PCMedik v.6.4.4.2005:

    13:45

    Micro-threading — технология оптимизации выборки в памяти Rambus:

    13:44

    Настройщики: PCBoost v.3.4.4.2005:

    13:20

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.3.0.76:

    12:55

    Интернет и сети: Hyena v.6.3:

    12:30

    Первая в мире промышленная система для контроля качества дисков HD DVD:

    12:30

    Настройщики: Asmw PC-Optimizer Pro v.7.40:

    12:05

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.4.107a:

    11:40

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.1.0 Beta 2:

    11:15

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.5 Experimental:

    10:50

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    10:25

    Sony расширяет производство TFT-панелей из поликристаллического кремния:

    10:23

    Inno3D GeForce6200A — еще одна AGP-карта Innovision Multimedia:

    10:11

    Запись: DVD Rebuilder v.0.80:

    10:05

    SiGe представляет WiMAX-чипсет:

    10:03

    Настройщики: PowerStrip v.3.59:

    09:45

    Запись: Alcohol 120%/52% v.1.9.5.2802:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Plextor и Samsung:

    09:15

    Broadcom представляет PCI-E Wi-Fi чипсет:

    09:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 апреля):

    09:00

    Новая технология для производства двухслойных DVD-RW дисков JVC:

    07:05

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