  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 апреля 2005

    RightMark CPU Clock Utility 1.5 и кросс-платформенная версия CPU RightMark Lite 2005:

    18:33

    RightMark CPU Clock Utility 1.5 и кросс-платформенная версия CPU RightMark Lite 2005:

    18:33

    PhysX — чип от TSMC, призванный ускорить спецэффекты в играх:

    18:20

    Первый чип от Intel с поддержкой WiMAX, Rosedale, воплощён в кремний:

    17:37

    «Марсианская» память от Kingmax:

    15:37

    Утилиты: ManageDesk v.2.30.21:

    14:35

    Для мобильного телевещания выбраны технологии Microsoft:

    14:18

    Чистильщики: CleanCenter v.1.35.02:

    14:10

    HP Compaq nw8240: ноутбук взамен рабочей станции:

    14:03

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.50 Beta 4:

    13:45

    Adobe и Macromedia объявили о слиянии:

    13:37

    Настройщики: FireTune v.1.01:

    13:20

    Сетевое хранилище данных EMC на 112 терабайт:

    12:56

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.31.04:

    12:55

    Корпорация IBM обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2005 года:

    12:37

    Настройщики: RegCompact.NET v.1.6:

    12:30

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.2.1.4 Build 13:

    12:05

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.5.0 Build 1035:

    11:40

    AMD готовит грандиозное снижение цен на одноядерные процессоры:

    11:26

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.4.1.48:

    11:15

    Официальная бета-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    10:50

    Samsung осваивает выпуск 256-Мб MMC Micro, 512 Мб – не за горами:

    10:42

    Toshiba на пути к трехмерным дисплеям:

    10:35

    Seagate выпускает 120 Гб версию 2,5" винчестера Momentus для ноутбуков:

    10:30

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.647:

    10:25

    Мультимедиа: iuVCR v.4.9.4.364:

    10:05

    Фото дня: универсальный кулер Gigabyte G-Power Pro в нашей лаборатории:

    10:00

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.2.600:

    09:45

    Transcend представляет 80х SD карты и серию карт памяти стандарта RS MMC:

    09:37

    Silicon Laboratories начинает поставки цифрового контроллера источников питания:

    09:33

    Веб-браузеры: Opera v.8.00 Final:

    09:30

    Liebert NX на 100 и 120 кВА с DSP —- новые модели ИБП Emerson Network Power:

    09:23

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.0.54:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 апреля):

    09:00

    ATI: выход RS482 и RC410 состоится в июне?:

    08:26

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018