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    30 апреля 2005

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.30.00.97:

    23:45

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.31.07:

    23:20

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.4 Build 0428:

    22:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.5.1:

    22:30

    Утилиты: PECompact v.2.55:

    22:05

    Настройщики: Super Utilities v.4.89:

    21:40

    Настройщики: Internet Cyclone v.1.87:

    21:15

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.0.1.113:

    20:50

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.15:

    20:25

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.53:

    20:00

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.1.0.9:

    19:35

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.2.1.4 Build 17:

    19:10

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.03:

    18:45

    Запись: VSO Inspector v.1.0.9:

    18:20

    Тестовые приложения: Passmark MonitorTest 2.2 Build 1005:

    17:55

    Настройщики: FireTune v.1.02:

    17:30

    Безопасность: EliteToolbar Remover v.1.2.3:

    17:05

    Безопасность: Tiny Firewall 2005 v.6.5.86:

    16:40

    Настройщики: RegCompact.NET v.1.8:

    16:15

    Настройщики: RadLinker v.2.033:

    15:50

    Безопасность: GoldTach v.3 Build 0418:

    15:25

    Графика: Paint.NET v2.1 RC2:

    15:00

    Программирование: Java 2 SE v.5.0 Update 3:

    14:35

    Мультимедиа: FreeEnc v.0.41:

    14:10

    Утилиты: Tray Helper v.4.9:

    13:45

    Настройщики: xpy v.0.8.10:

    13:20

    Чистильщики: CCleaner v.1.19.105:

    12:55

    Мультимедиа: DVDFab v.2.84:

    12:30

    Запись: DVD Rebuilder v.0.85 Beta:

    12:05

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.4 RC2:

    11:40

    Microsoft: исправление для игр с защитой SafeDisc:

    11:15

    Файловые обменники: BitSpirit v.2.8.0.065:

    10:50

    Мировой рынок памяти: канун «мертвого сезона»:

    10:29

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.8.1.4:

    10:25

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.6.0.6.161:

    10:05

    Официальные драйверы для SATA/IDE RAID-контроллеров VIA:

    09:45

    Рынок MP3-плееров в оценках MIC: темпы роста спроса будут снижаться:

    09:41

    Обновление драйверов и ПО для игровых контроллеров Logitech:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов AOpen:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 апреля):

    09:00

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